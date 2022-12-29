كلية الهندسة جادو تنظم المؤتمر الخامس للعلوم الهندسية والتقنية.

جادو 29 ديسمبر 2022 ( وال) – نظمت كلية الهندسة جادو فعاليات المؤتمر الخامس للعلوم الهندسية والتقنية CEST5 بمدرج المجمع الإداري بالمدينة .

والقيت في المؤتمر الذي انعقد تحت شعار ” دور العلوم الهندسية في إحياء التنمية المكانية K ورقات علمية أكدت على أهمية العلوم الهندسية

وشارك في المؤتمر المجلس البلدي جادو وجامعة الرفاق الاهلية وجامعة نالوت ومجموعة السهل القابضة وأكاديمية السهل للتدريب المهني والتقني) و نخبة من الأساتذة والخبراء والمختصين من مختلف المراكز العلمية والجامعات الليبية.

وتخللت المؤتمر توقيع مذكرة تعاون مشترك بين كلية الهندسة جادو والمركز الليبي لبحوث اللدائن .