ليبيا نيوز

كلية الهندسة جادو تنظم المؤتمر الخامس للعلوم الهندسية والتقنية.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

جادو 29 ديسمبر 2022 ( وال) –   نظمت كلية الهندسة جادو فعاليات المؤتمر الخامس للعلوم الهندسية والتقنية CEST5  بمدرج المجمع الإداري بالمدينة .

     والقيت في المؤتمر الذي انعقد تحت شعار ” دور العلوم الهندسية في إحياء التنمية المكانية K ورقات علمية أكدت على أهمية العلوم الهندسية 

      وشارك في المؤتمر  المجلس البلدي جادو وجامعة الرفاق الاهلية وجامعة نالوت ومجموعة السهل القابضة وأكاديمية السهل للتدريب المهني والتقني) و نخبة من الأساتذة والخبراء والمختصين من مختلف المراكز العلمية والجامعات الليبية.

     وتخللت المؤتمر  توقيع مذكرة تعاون مشترك بين كلية الهندسة جادو والمركز الليبي لبحوث اللدائن .

 

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وكالة الأنباء الليبية

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