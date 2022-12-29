وكيل وزارة الصحة يتفقّد المرافق الصحية الواقعة في نطاق تاورغاء – أبوقرين – زمزم .

تاورغاء 29 ديسمبر 2022 ( وال ) – تفقد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات ” سعد الدين عبد الوكيل ” المرافق الصحية الواقعة في نطاق تاورغاء – أبوقرين – زمزم، ضمن خطة الوزارة للنهوض بالمرافق الصحية والمستشفيات بكل المدن والمناطق والاهتمام بها .

وتابع وكيل الوزارة رفقة مندوبين عن إدارات المشروعات ، والطوارئ ، والشؤون الطبية ، والمناطق الصحية ، سير عمل هذه المرافق الصحية واحتياجاتها من الأجهزة والمعدات .

وعقد اجتماعات مع عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية، ورؤساء لجان الصحة بالبلديات ، وعدد من مديري المرافق الصحية تم خلالها مناقشة المصاعب التي تواجه هذه المرافق وسبل النهوض بالخدمات الصحية فيها و أهمية تضافر الجهود لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.

وأكد الوكيل ” سعد الدين ” خلال الاجتماعات أن وزارة الصحة ستتخذ حزمة من التدابير خلال اجتماعات مع الإدارات الفنية لحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية بالمرافق.

وشملت زيارة الوكيل كلًا من مستشفى تاورغاء العام، والمركز الصحي أبوقرين، ومستشفى زمزم القروي، اطّلع خلالها على احتياجات المرافق الصحية، واستمع إلى ملاحظات مسؤولي الأقسام والوحدات حول المشاكل والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية.