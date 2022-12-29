شكشك يبحث المشاكل العالقة والمرتبطة بعقود الشركات التونسية العاملة في ليبيا إبان الفترات السابقة

طرابلس 29 ديسمبر 2022 (وال)- استعرض رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة التونسي سمير ماجول، بحضور سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، المشاكل العالقة والمرتبطة بعقود الشركات التونسية التي كانت تعمل على الأراضي الليبية في الفترات السابقة.

وناقش الاجتماع الذي حضره وزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الليبي محمد الرعيض، تسهيل إجراءات عودة الشركات التونسية لإستئناف أعمالها في ليبيا ووضع الآليات اللازمة لتشجيعها.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن السبيل الأنسب والأنجع لحل المشاكل والاختناقات، هو سبيل التفاوض والمرونة والابتعاد عن التقاضي، بما يضمن استدامة الأعمال والحفاظ على حقوق كل الأطراف. (وال)

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