نائبة الممثل الخاص المنسقة المقيمة للأمم المتحدة تزور مدينة مصراته وتلتقي بأعضاء مجلسها البلدي

طرابلس 29 ديسمبر 2022 (وال)- ناقشت نائبة الممثل الخاص المنسقة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيو، مع أعضاء بلدية مصراته ضمن إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة.

واستعرض اللقاء الذي عقد عقب زيارتها إلى مدينة مصراته أمس الأربعاء، الدور الرئيسي الذي تضطلع به البلديات في العمل، برعاية الأمم المتحدة، لتعزيز التنمية للجميع في ليبيا بحسب ما نشرته البعثة الأممية في ليبيا عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت نائبة الممثل الخاص، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيو، قد قامت بزيارة أمس الأربعاء إلى مدينتي مصراته وتاورغاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف، بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (وال)

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