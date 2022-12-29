ليبيا نيوز

انطلاق فعاليات الدورة ( 28 ) لمهرجان غات السياحي الدولي .

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

              طرابلس 29 ديسمبر ( وال ) –  انطلقت اليوم الخميس بمدينة غات فعاليات الدورة  ( 28 ) لمهرجان غات السياحي الدولي تحت اشراف  وزارة السياحة  والصناعات التقليدية  

    وتتضمن  فعاليات المهرجان على العديد من الأنشطة والمسابقات والنشاطات  السياحية  وسباق وعروض للمهاري ( الوجان ) مع أهازيج فرق التيندي ، وفرقة غات للفنون الشعبية   وفرق الفنون الشعبية ، وفرقة أزجر للبلوز .

 كما يتضمن المهرجان على  عروض البيت التارقي التقليدي  ، و افتتاح فعاليات القرية الثراتية البركت و جولة تعريفية بين الاجيال داخل  أحياء وشوارع المدينة القديمة غات صحبة كوكبة من ابناء المدينة  ” وكذلك افتتاح فعاليات المدينة القديمة غات  ، وحفل فني بمسرح كالالة تحييه فرق الغيوت للفنون الشعبية وفرقة ايساكان وفرقة تيندي تنجواين . 

 

. . ( وال ) .. 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك