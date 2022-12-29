انطلاق فعاليات الدورة ( 28 ) لمهرجان غات السياحي الدولي .

طرابلس 29 ديسمبر ( وال ) – انطلقت اليوم الخميس بمدينة غات فعاليات الدورة ( 28 ) لمهرجان غات السياحي الدولي تحت اشراف وزارة السياحة والصناعات التقليدية

وتتضمن فعاليات المهرجان على العديد من الأنشطة والمسابقات والنشاطات السياحية وسباق وعروض للمهاري ( الوجان ) مع أهازيج فرق التيندي ، وفرقة غات للفنون الشعبية وفرق الفنون الشعبية ، وفرقة أزجر للبلوز .

كما يتضمن المهرجان على عروض البيت التارقي التقليدي ، و افتتاح فعاليات القرية الثراتية البركت و جولة تعريفية بين الاجيال داخل أحياء وشوارع المدينة القديمة غات صحبة كوكبة من ابناء المدينة ” وكذلك افتتاح فعاليات المدينة القديمة غات ، وحفل فني بمسرح كالالة تحييه فرق الغيوت للفنون الشعبية وفرقة ايساكان وفرقة تيندي تنجواين .

. . ( وال ) ..