منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا تؤكد إلتزام الأمم المتحدة بدعم العودة المستدامة والتنمية لاهالي تاورغاء

طرابلس 29 ديسمبر 2022 (وال)- دعت نائبة الممثل الخاص المنسقة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيو، الحكومة إلى إيجاد حلول دائمة لنازحي تاورغاء داخليًا وتوفير كافة الخدمات الأساسية لمن عادوا منهم إلى المدينة.

جاء ذلك خلال زيارتها أمس الأربعاء إلى مدينة تاورغاء، ولقائها أعضاء مجلسها المحلي لمناقشة التحديات المستمرة التي يواجهها آهالي المدينة للوصول إلى التعليم، والصحة، والمياه الصالحة للشرب، والسكن، والوظائف بحسب ما نشرته البعثة الأممية في ليبيا عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت جورجيت غانيو إنها ألتقت خلال زيارتها للمدينة بأمهات، وأطفال، ومطلقات، وكبار في السن، وشباب عاطلين عن العمل واطلعت على معاناتهم في الحصول على السكن والخدمات الأساسية.

كما قامت غانيو بزيارة مشاريع الأمم المتحدة في المدينة، بما في ذلك مشروع إعادة تأهيل محطة تنقية المياه ومركز الرعاية الصحية الأولية للأم والطفل في منطقة علام.

حيت أكدت إلتزام الأمم المتحدة بالعمل مع المجلس المحلي والحكومة لدعم العودة المستدامة والتنمية للجميع في تاورغاء. (وال)

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