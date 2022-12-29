السياحة العالمية تدرج 5 قرى من الأردن والمغرب والسعودية واثيوبيا على قائمة (أفضل القرى السياحية) لعام 2022 .

مدريد 29 ديسمبر 2022 م (وال) ــــ صنفت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ، والتي تتخذ من العاصمة الأسبانية مقرّا لها، 32 قرية على أنها “أفضل القرى السياحية لعام 2022،” وكان للمنطقة العربية نصيبها من خلال قرى في الأردن والمغرب والسعودية ، الى جانب اثيوبيا .

وقالت المنظمة إن حفل توزيع الجوائز سيقام في الحفل الذي سيقام بمدينة “العلا” بالمملكة العربية السعودية يومي الــ 27 و28 من شهر فبراير 2023 المقبل ، عقب الاجتماع التقديمي الأول لشبكة منظمة السياحة العالمية لأفضل القرى السياحية .

وقد أدرجت على القائمة لعام 2022 ، مدينة العلا القديمة، بالعربية السعودية ، وأم قيس، الأردنية ، وقصر الخربات، ومولاي بوزرتون، بالمغرب ، و قرية جبال خنق البيئية، في إثيوبيا .

وتضم القائمة قرى من 18 دولة من قارات العالم الخمس، والتي حصلت على التقدير بعد أن تم تقييمها من قبل مجلس استشاري مستقل بناءً على مجموعة من المعايير التي تغطي تسعة مجالات، بما فيها : الموارد الثقافية والطبيعية، وتعزيز الموارد الثقافية والمحافظة عليها، والاستدامة الاقتصادية، والاستدامة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والتنمية السياحية، وتكامل سلسلة القيمة، وحوكمة السياحة وإعطاء الأولوية لها، والبنية التحتية والمواصلات، والصحة والسلامة والأمن .

يقر التقدير بالوجهات الريفية التي تتبنى السياحة كمحرك للتنمية ولخلق فرص جديدة للوظائف والدخل، فيما تحافظ على القيم والمنتجات المجتمعية وتعززها ، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة .

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