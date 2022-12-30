(الطرابلسي) يبحث مع وفد من وزارة الداخلية الإيطالية آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
السياحة العالمية تدرج 5 قرى من الأردن والمغرب والسعودية واثيوبيا على قائمة (أفضل القرى السياحية) لعام 2022 .
تم النشر منذُ 55 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
ضبط عاملة نظافة نيجيرية سرقت رفقة زوجها مبلغ (350000) من منزل مواطن ببنغازي وفرت
تم النشر منذُ 57 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا تؤكد إلتزام الأمم المتحدة بدعم العودة المستدامة والتنمية لاهالي تاورغاء
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
انطلاق فعاليات الدورة ( 28 ) لمهرجان غات السياحي الدولي .
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
أضف تعليقـك