وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب يزور المرافق العدلية بمدينة سبها .

سبها 29 ديسمبر 2022 م ( وال ) – قام وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب ” خالد مسعود عبدربه ” بجولة تفقدية للمرافق العدلية بمدينة سبها شملت المحاكم والنيابات وإدارات المحاماة والشرطة القضائية والسجون ومركز البحوث والخبرة القضائية بالمنطقة .

واستمع الوزير خلال هذه الجولة من قبل القائمين على هذه المرافق إلى نبذة عن سير العمل والاشكاليات والعقبات التي تواجهها في القيام بالمهام المناطة بها من حيث الإمكانيات المختلفة والكوادر البشرية في المرافق التابعة للوزارة .

كما شملت الجولة قلعة سبها التي تشهد هذه الأيام اعمال الصيانة والترميم وتجول في ارجائها ، مستمعا الى توضيحات عن اعمال الصيانة والترميم الجارية بها ..

وأفاد الوزير في تصريح لمراسل ((وال )) بأن كافة القطاعات والمرافق العدلية التابعة للوزارة بالمدينة تحتاج الى الكثير من الإمكانيات والوسائل للقيام بعملها على أكمل وجه ، وهو ما يحتم علينا المزيد من الجهد والاهتمام بها ودعمها بتوفير الوسائل والامكانيات اللازمة لها حال نوفر ميزانية القطاع لكى يستقيم العمل بهذه المرافق وبما يحقق العدالة في مدن ليبيا جميعا .

سبها ( وال )