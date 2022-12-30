ليبيا نيوز

عميد بلدية طرابلس يناشد الحكومة والجهات المسؤولة بسرعة التحرك لمعالجة ملف المباني المتهالكة وسط المدينة.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 29 ديسمبر 2022 (وال)- أعلن عميد بلدية طرابلس المركز ” إبراهيم الخليفي ” سقوط عمارة سكنية في شارع بالخير بطرابلس، مشيرا إلى أنه لم ينتج عنها إصابات أو خسائر بشرية.

وناشد ” الخليفي ” في فيديو مصور نشرته الصفحة الرسمية للبلدية عبر موقع ” فيسبوك ” الحكومة المركزية والجهات المختصة بسرعة التحرك إزاء هذا الملف الشائك ومعالجة هذه القضية التي نعاني منها منذ سنوات حفاظا على أرواح المواطنين.

ودعا عميد بلدية طرابلس أصحاب العمارات المتهالكة وساكنيها إلى إخلاؤها وعدم استخدامها أو تأجيرها أو الاستفادة منها حفاظا على أرواح ملاكها، مؤكد بأنه ومنذ أيام سقط سقف شقة في شارع الرشيد بطرابلس وتسببت في وفاة مستأجر مغربي الجنسية.

… ( وال ) …

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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