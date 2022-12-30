العقود الآجلة لخام برنت ترتفع إلى 83.90 دولار للبرميل.

سنغافورة 30 ديسمبر 2022 م ( وال ) – ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في طريقها لتختتم عام 2022 بتحقيق مكاسب للعام الثاني على التوالي، وإن كانت ضئيلة، في عام اتسم بشح الإمدادات وقوة الدولار وضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 83.90 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 1.2 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط 78.88 دولار للبرميل، مرتفعا 48 سنتا أو 0.6 في المئة بعد أن أغلق منخفضا 0.7 في المئة أمس الخميس.

ومن المنتظر أن يختتم خام برنت عام 2022 بمكاسب 5.76 في المئة بعد ارتفاعه 50.2 بالمئة في 2021. فيما خام غرب تكساس الوسيط في طريقه للارتفاع 4.5 بالمئة في 2022 بعد مكاسب 55 بالمئة في 2021.

وارتفعت الأسعار في مارس الماضي إلى ذروة 139.13 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يتحقق منذ عام 2008.

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