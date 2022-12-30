رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد دعم ليبيا لتسريع موعد الانتخابات .

روما 30 ديسمبر 2022 م ( وال ) – اكدت رئيسة الوزراء الإيطالية” جورجا ميلوني” أمس الخميس أن القضية الليبية “حاسمة” بالنسبة لبلادها .

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية عن “ميلوني ” قولها (( إن ليبيا قضية حاسمة بالنسبة لنا، إنهم يعملون على إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن ، ولكن هناك عقبة إعادة كتابة الدستور، نحن نساعد في عمليات وجهود بهذا المعنى، لأن ليبيا أساسية بالنسبة لإيطاليا” ، مجددة التأكيد على أن استقرار ليبيا أمر بالغ الأهمية.

كما تحدثت المسؤولة الإيطالية خلال مؤتمر نهاية العام الصحفي عن “حوار” جار لا يقتصر على الأطراف الليبية، بل مع كل المهتمين بالأزمة الليبية على المستوى الدولي بمن فيهم الرئيس الأمريكي ” بايدن” حسب وكالة نوفا .

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