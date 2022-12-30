البيت الأبيض يرسل جيك سوليفان إلى تل ابيب لإجراء محادثات مع نتنياهو .

واشنطن 30 ديسمبر 2022 م (وال) ــــ قال موقع “أكسيوس” الالكتروني الأمريكي ،نقلا عن مصادر بالبيت الأبيض ، إن الإدارة الأمريكية تخطط لإرسال مستشار الأمن القومي “جيك سوليفان” إلى تل ابيب في منتصف يناير المقبل ، لإجراء محادثات مع رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” بشأن حكومته .

وأوضح الموقع أن البيت الأبيض يشعر بالقلق إزاء سياسات الحكومة الإحتلال الجديدة بشأن فلسطين، بما في ذلك خطط توسيع الاستيطان وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. كما تمتد مخاوف الولايات المتحدة إلى السياسات التي يمكن أن تضر بحقوق الأقلية العربية .

وينتظر ان يقوم وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” ، بعد فترة وجيزة من زيارة “سوليفان”، يزيارة الى فلسطين المحتلة قبل ان ينفذ الــ “نتنياهو” زيارة إلى واشنطن في فبراير، الذي يريد العمل مع ادارة بايدن على وقف برنامج ايران النووي .

ومن المتوقع أن يلتقي سوليفان مع نتنياهو ومستشار أمن الاحتلال القومي الجديد “تساحي هنغبي”، و”رون ديرمر”، المقرب من نتنياهو والوزير الجديد للشؤون الاستراتيجية، الذي من المتوقع أن يكون وزير الخارجية بحكم الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بعلاقة الحكومة مع إدارة بايدن .

…(وال)…