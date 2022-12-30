ليبيا نيوز

البنك المركزي الروسي يخفف القيود على التعاملات مع بنوك (الدول غير الصديقة) .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

موسكو 30 ديسمبر 2022 م (وال) ــــ أصدرت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا ،  أمس الخميس قرار خفف بموجبه القيود على التعاملات مع بنوك الدول المدرجة على قائمة “الدول غير الصديقة” في روسيا، على أن تجري حوالاتها المالية بالروبل الروسي، وفق القرار .

وسمح المركزي الروسي للبنوك من الدول “غير الصديقة” بتحويل الأموال بالروبل الروسي من الحسابات المفتوحة في المؤسسات الائتمانية الروسية .

وأشار البنك المركزي إلى أن ذلك (سيدعم التعاملات بالروبل الروسي في العمليات التجارية الخارجية ، ذلك أن هذه القنوات ستساعد ، في ظروف ضغط العقوبات ، في إجراء التحويلات المالية في زيادة استقرار البنية التحتية الدولية للحسابات) .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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