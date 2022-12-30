بوتين يؤكد أن روسيا والصين ستواصلان التعاون في المجال العسكري التقني.

موسكو 30 ديسمبر 2022 م(وال)- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن روسيا والصين ستواصلان التعاون في المجال العسكري التقني، وتهدفان إلى تعزيز هذا التعاون.

وقال بوتين، خلال مباحثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، عبر الاتصال المرئي إن التعاون العسكري التقني، الذي يسهم في ضمان أمن بلدينا والحفاظ على الاستقرار في المناطق الرئيسية، يحتل مكانة خاصة في النطاق الكامل للتعاون الروسي – الصيني، مضيفا: “نهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الروسية والصينية”.

وأكد الرئيس الروسي، أن التنسيق بين موسكو وبكين على الساحات الدولية “يخدم إقامة نظام عالمي عادل، قائم على القانون الدولي”، وذلك في إطار مجلس الأمن الدولي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين.