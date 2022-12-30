القوات البحرية التونسية تتمكن من إحباط عملية تهريب أدوية وبضائع مجهولة إلى ليبيـــا

تونس 30 ديسمبر 2022 (وال)- أحبطت وحدات بحرية تابعة للجيش التونسي فجر اليوم الجمعة، عملية تهريب أدوية وبضائع أخرى مجهولة عبر البحر إلى ليبيا.

وأوضحت وزارة الدفاع التونسية – في بيان لها – أن دورية بحرية رصدت تحركات مشبوهة لمركب مجهول واقترابه من سواحل ولاية مدنين، حيث شرع شخصين في تحميل عبوات على مركب صيد، ولدى اقتراب الدورية منهما ألقيا مجموعة من العلب في البحر، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للإذاعة التونسية عبر موقع فيسبوك.

وأكدت أن المتهمين حمّلا المركب بأدوية مختلفة، من أجل تهريبها إلى ليبيا، حيث جرى تسليمهما لوحدات الحرس الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية معهما. (وال)

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