كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
السفير الألماني بليبيا : قرار الانتخابات يجب أن يتخذه الليبيون بأنفسهم .. وحل ازمتهم لن تكون ألا سلمياً.
تم النشر منذُ 55 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
منظمة الصحة العالمية تدعو الصين الى تقديم بيانات محددة ومحدثة بشأن كوفيد.
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
القوات البحرية التونسية تتمكن من إحباط عملية تهريب أدوية وبضائع مجهولة إلى ليبيـــا
تم النشر منذُ 12 ساعة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك