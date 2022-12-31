ليبيا نيوز

قوات الاحتلال تعتقل شابا من مخيم شعفاط.

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

القدس 31-ديسمبر -2022 م ( وال ) – اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمرو بلال حمامي، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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