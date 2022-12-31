مدرسة مختار بلحاج الثانوية للبنات بسوق الجمعة تكرم طالباتها الأوائل في الشهادة الثانوية

طرابلس 31 ديسمبر 2022 (وال) – أقامت مدرسة مختار بلحاج الثانوية للبنات التابعة لمراقبة تعليم سوق الجمعة اليوم السبت حفل تكريم للطالبات الأوائل في الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022/2021

وحضر الحفل مراقب التربية والتعليم بسوق الجمعة ” رشاد بشر ” ومدراء مكاتب ، المتابعة وتقييم الأداء، والتعليم الثانوي ، والاحتياط العام والنشاط بالمراقبة ، ومدير المدرسة ، “حسين سالم بكره”،واعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وعدد من أولياء أمور الطالبات المكرمات.

وتخلل الحفل تكريم الطالبات الأوائل بمنحهم بشاهد التقدير تشجيعا لهن لبذل المزيد من الجهد وتحقيق اعلى المراتب العلمية.

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