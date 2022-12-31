ابوجناح يستعرض مع المسؤولين بالمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة أبرز الاحتياجات والمشاكل.

مصراته 31 ديسمبر 2022م (وال) – خصص الاجتماع الذي عقده وزير الصحة المكلف ” رمضان ابوجناح ” مع مدير المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة لمناقشة أبرز احتياجات المعهد من حيت توفير الكوادر الطبية ومشاكل العلاج الإشعاعي.

وأكد ” أبوجناح ” – خلال الاجتماع الذي حضره عدد من مدراء الإدارات بالمعهد – دعم الوزارة الكامل للمعهد وحرصهم على حل كافة مشاكله وتوفير احتياجاته حتى يستطيع تقديم أفضل الخدمات للمواطن ولتعزيز برنامج توطين العلاج بالداخل.

وأثنى القائمون على المعهد على جهود وزارة الصحة وسعيها الدائم نحو دعم المرافق الصحية والنهوض بالقطاع الصحي في مختلف أنحاء البلاد.

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