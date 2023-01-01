رابطة ضحايا ترهونة : عدد الجثث المنتشلة بلغ حتى الآن 268 جثة.

طرابلس 01 يناير 2023 ( وال )- قالت رابطة ضحايا ترهونة ، إن عدد الجثث المنتشلة بلغ حتى الآن 268 جثة، منها 25 كانت أشلاء.

وأوضحت الرابطة في تقرير لها أمس السبت ، أن عدد المقابر الجماعية بلغ 48 مقبرة ، وأن عدد المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن هو 95 مفقودا أغلبهم من مدينة ترهونة.

وطالبت رابطة ضحايا ترهونة في تقريرها بتجديد تفعيل البطاقات الحمراء الصادرة عن النائب العام، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في ليبيا وخارجها.

يشار إلى أن اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة بدأ منذ يونيو 2020 ، تزامنا مع خروج مليشيا “الكاني” من المدينة.