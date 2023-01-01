لولا دا سيلفا يتولى رئاسة البرازيل لولاية ثالثة.

ريو دي جانيرو 01 يناير 2023 م ( وال ) – يؤدي الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الأحد في برازيليا اليمين الدستورية لولاية ثالثة .

ومن المقرر أن يحضر المراسم أكثر من عشرة رؤساء دول.

وحكم لولا البرازيل خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2010، في وقت استفادت فيه حكومته من طفرة المواد الخام وتمكنت من انتشال ملايين الأشخاص من الفقر من خلال البرامج الاجتماعية الكبرى.

وتغلب لولا على بولسونارو في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة البرازيلية والتي جرت في أكتوبر الماضي.

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