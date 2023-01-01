وفد من مجلس النواب يزور مدينة غات .

غات 1 يناير 2023 م ( وال )- قام وفد من مجلس النواب بزيارة لمدينة غات ، حضر خلالها فعاليات الدورة (28) لمهرجان غات السياحي الدولي.

وحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب اطلع الوفد – خلال هذه الزيارة التي زار فيها أيضا القرية التراثية “البركت” والنصب التذكاري لمعركة ” إيسين” ، بالإضافة إلى زيارته للمنطقة الحدودية مع الجزائر – على أوضاع المواطنين والمشاكل التي يُعانيها أهالي المدينة في حياتهم اليومية.

يشار إلى أن وفد مجلس النواب الذي وصل المدينة يوم الخميس الماضي يتكون من إبراهيم الزغيد ، مفتاح الشاعري ، علي الصول ، بلخير الشعاب ، محمد دومة ، عمارة شنبارو ، فاطمة الصويعي ، سعاد الشلي ”.

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