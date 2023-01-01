ليبيا نيوز

وفد من مجلس النواب يزور مدينة غات .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

غات 1 يناير 2023  م   ( وال )-   قام وفد من مجلس النواب بزيارة لمدينة غات  ، حضر خلالها فعاليات الدورة (28) لمهرجان غات السياحي الدولي.

 وحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب اطلع الوفد  – خلال هذه الزيارة التي زار  فيها أيضا القرية التراثية  “البركت” والنصب التذكاري لمعركة  ” إيسين” ، بالإضافة إلى زيارته للمنطقة الحدودية مع الجزائر  –  على أوضاع المواطنين والمشاكل التي يُعانيها أهالي المدينة في حياتهم اليومية.

 يشار إلى  أن وفد  مجلس النواب الذي وصل المدينة يوم الخميس الماضي يتكون من إبراهيم الزغيد ، مفتاح الشاعري ، علي الصول ، بلخير الشعاب ، محمد دومة ، عمارة شنبارو ، فاطمة الصويعي ، سعاد الشلي ”.

….( وال ) ……

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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