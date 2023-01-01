الطقس ; درجات الحرارة تسجل انخفاض اثناء الليل والصباح الباكر على المناطق الصحراوية والجنوبية إلى ما دون (4) درجات مئوية.

طرابلس 1 يناير 2023 م ( وال ) – نشر المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة -إدارة التنبؤات الجوية- نشرة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأحد

01/ 01/ 2023 وخلال اليومين القادمين.

واحتوت النشرة على : تتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا.

ومتوقع ان تكون جيدة على (مناطق الخليج- الجبل الأخضر واقصى الساحل الشرقي) وتتكاثر السحب على الساحل من مصراتة حتى سرت مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15–20)مْ، وتنخفض اثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الصحراوية والجنوبية إلى ما دون (4) درجات مئوية، ومن المتوقع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على معظم مناطق الشمال.