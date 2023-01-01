السفارة الأمريكية تهنئ الليبيين بالعام 2023 : نتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين .

طرابلس 1 يناير 2023 م ( وال ) – قدمت السفارة الأمر يكية لدى ليبيا التهنئة إلى الليبيين بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023، متمنية تعزيز الشراكة القوية بين البلدين.

وتحدث السفير ” ريتشارد نورلاند ” باللغة العربية في مقطع فيديو نشرته السفارة عبر حسابها بموقع ” فيسبوك” أمس السبت قائلًا: ” كل عام وأنتم بخير من ليبيا” .

من جانبه قال نائب السفير الأمريكي ” ليزلي أوردمان ” إن العام 2022 كان عاما مليئا بالمساهمات ، في تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي والتنمية الاقتصادية والمشاركة المدنية في جميع أنحاء ليبيا.

وأضاف ” بينما نتجه نحو عام جديد، نتطلع إلى زيادة تعزيز الشراكة القوية مع الليبيين على الصعيد الوطني وخلق مستقبل مستقر ومزدهر لبلدكم”.

كما شارك في التهنئة بمناسبة العام الجديد عدد من العاملين والعاملات في السفارة.

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