منظمة الصحة العالمية تدعو الصين الى تقديم بيانات محددة ومحدثة بشأن كوفيد 19.

جنيف 1 يناير 2022 (وال) – دعت منظمة الصحة العالمية الصين الى تقديم معلومات محددة ومحدثة بشأن الوضع الوبائي في البلاد وسط ارتفاع كبير في عدد الإصابات بكوفيد 19.

وقالت المنظمة إنها إلتقت مع مسؤولين رفيعي المستوى من لجنة الصحة الوطنية والإدارة الوطنية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين يوم الجمعة من أجل الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الوضع ولتقديم خبرة منظمة الصحة العالمية والمزيد من الدعم.

وأضافت المنظمة في بيان “منظمة الصحة العالمية طلبت المشاركة المنتظمة بشكل محدد وفي الوقت الفعلي للبيانات الخاصة بالوضع الوبائي .. وبيانات بشأن التطعيمات التي تم تقديمها للسكان ووضع التطعيمات”.

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