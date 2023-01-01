اختتام فعاليات معرض العلوم الهندسية والفنون بكلية الهندسة بجامعة سبها .

سبها 01 يناير 2023 ( وال )-/ اختتمت بكلية الهندسة بجامعة سبها فعاليات معرض العلوم الهندسية تحت شعار ” بالعلم والفن ترتقى الأمم ” .

وتم خلال حفل الاختتام عرضا مرئيا تم خلاله تقديم نبدة نشأة الكلية وتخصصاتها ومجالات العمل بالشهادة العلمية التى يتحصل عليها الطالب ومشاركاتها العلمية في جميع المحافل في الداخل والخارج ونجاحات طلابها وتميزهم في كافة الأصعدة.

وتخلل الاختتام تكريم الجهات الداعمة ، والمشاركين الخارجيين وطلاب الدراسات العليا وخريجي الكلية في السنوات السابقة المشاركين في فعاليات المعرض وكذلك الطلاب المشاركين بالمعرض، والطلاب الذين اقامو عل التجهيز والاعداد له و اللجنة المشرفة على المعرض.

وقدم وكيل الشؤون العلمية بالكلية درع المعرض لاتحاد طلبة كلية الهندسة ، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في إنجاحه .

( وال سبها )