وزارة التعليم تطلق مَنظومة التّسجيل الإلكتروني للشركات تحت اشراف مصلحة المرافق التّعليمية .

طرابلس 1 يناير 2023 م ( وال ) – أطلقت وزارة التّربية والتّعليم مَنظومة التّسجيل الإلكتروني للشركات تحت اشراف مصلحة المرافق التّعليمية بهدف إتاحَة الفرصة لجمِيع الشركات بمُختلف المناطق لتسجيل بياناتها تضمن اِسم الشركة وميزانيتها وتخصصها وتسهل على المصلحة تسجيل وتبويب المعلومة للرجوع إليها.

وستضم المَنظومة العُقود والمَشروعات ومُتابعة المُستخلصات المالية للمصلحة ومشاريعها في صيانة وتجهيز المدارس في مُختلف كامل أنحاء البلاد .

ويذكر أن مصلحة المرافق التعليمية تقوم بتجهيز القوائِم الخاصة بالمرحلة الأولى لتنفيذ القرار 32 لسَنة 2022م – بالإذن للتّعاقد لإنشاء عَدد 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا والتي تمّ تخصيصها لمدراس بدِيلة لمدارس الصفيح والمجهود الذاتي التي لا تتبع المواصفات.