وزارة الشباب تنظم مخيم شبابي بمدينة اوباري .

ارباري 1 يناير 2023 م ( وال ) – اختتم بمدينة اوباري المخيم الشبابي ( بيارق شباب الوطن “9” ) تحت اشراف وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية ضمن خطة عمل وزارة الشباب في تحقيق المشاركة بين الشباب وغرس روح الانتماء وتعزيز مفهوم المواطنة.

وتضمن المخيم الشبابي تحت اشراف فرع الوزارة باوباري رحلة صحراوية لواحة بحيرة قبرعون بوادي الحياة بمشاركة 30 من شباب مختلف المناطق والبلديات التابعة لفرع وزارة الشباب أوباري

المخيم استمر ثلاثة أيام تحت شعار ” شباب مثقف .. شباب صاعد ” .

الجدير بالذكر أن مخيم بيارق شباب الوطن “9”يهدف إلى صقل المهارات وتنمية القدرات لدى الشباب وتم إقامة ورش عمل وحوارات وإلى رفع جاهزية الشباب وتعريفهم بالأساسيات وتعزيز مفهوم المواطنة الفاعلة ومد جسور التواصل والترابط بين الشباب