وكالتا الأنباء الليبية والتونيسية تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في التدريب وتبادل الأخبار 

تونس 01 يناير 2023 (وال) – بحث رئيس التحرير العام بوكالة الأنباء الليبية ” مصطفى عزيز ” مع المدير العام المساعد للتحرير بوكالة تونس إفريقيا للأنباء ” محمد الامجد الحمداني ” تعزيز التعاون الثنائي بين وكالتي الأنباء في البلدين الشقيقين في مجالات التبادل الإخباري، وتنظيم الدورات المهنية المشتركة والاستفادة من التجارب العملية.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتونس العاصمة، الاتفاقية المبرمة بين الوكالتين في وقت سابق والتطرق إلى بنودها وإمكانية تفعيلها وإضافة التعديلات التي تتماشى والمتغيرات التي تسهم في توسيع مجالات التعاون بين الوكالتين، و التوقيع عليها مجددا في موعد يتم الاتفاق عليه بين مسؤولي الوكالتين .

ودعا ” الحمداني ” خلال الاجتماع إلى تنفيذ خطة مشتركة بين فنيي الوكالتين مبدئيا بتمكين العاملين في مرحلة أولى من الاطلاع على البث اليومي للوكالتين، والاستفادة من الأخبار المنشورة خاصة المحلية منها، مثلما تم مع وكالة الأنباء الجزائرية، مشيراً الى أن وكالة تونس إفريقيا عانت مؤخراً من ارتفاع أسعار الاشتراكات مع بعض الوكالات الأجنبية وفكت الشراكة مع بعضها.

وقدم الحمداني نبذة عن العمل اليومي في أقسام التحرير بالوكالة، موضحاً أن العمل يتم من خلال دوائر بينها السياسية والدبلوماسية ، والاقتصادية والمالية ، والجهوية للمدن والمناطق ، والعالمية ، والشؤون الاجتماعية ، والصحة والمرأة ، والثقافة ، والرياضة.

وأشار الحمداني إلى أن وكالة تونس إفريقيا للأنباء استحدثت مؤخراً نظام المندوب الثابت التناوبي خارج المكاتب، والذي يعمل على متابعة الخبر العاجل والمسبق من مكان الحدث ويقوم بنشره كونه يحمل المعدات والأجهزة الخاصة بالبث والمونتاج ” صحافة الموبايل “.

من جانبه، أكد رئيس التحرير بوكالة الأنباء الليبية أهمية ترجمة نتائج هذا الاجتماع عمليا خلال المدة القادمة، وتوسيع التواصل خاصة في مجالات التدريب والتأهيل والاستفادة من الخبرات المشتركة في الوكالتين. (وال _ تونس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال