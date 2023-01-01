مصر : مقتل 3 من الشرطة في هجوم على حاجز أمني بالإسماعيلية.

القاهرة 1 يناير 2022 (وال) – قتل ثلاثة عناصر من الشرطة المصرية وأصيب 11 آخرون ، بينهم ضابط في اعتداء نفذه مسلحان استهدف حاجزا أمنيا في الإسماعيلية .

وقالت مصادر أمنية إن “سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحا آليا وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن الذين ردوا بقتل أحد المهاجمين وإصابة الآخر، الذي لاذ بالفرار” . حسب وكالة فرانس برس.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن قامت بتمشيط المنطقة للبحث عن بقية الجناة الذين فروا في المناطق الصحراوية المتاخمة، فيما تم إغلاق مداخل ومخارج المحافظة.

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