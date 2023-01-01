في تهنئته لليبيين بمناسبة العام 2023.. باتيلي يدعو لتدارك الفرص الضائعة وإيجاد حل سياسي دائم يمهد لإجراء الانتخابات ويؤسس لسلام ورخاء مستدامين في ليبيا.