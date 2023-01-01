ليبيا نيوز

في تهنئته لليبيين بمناسبة العام 2023.. باتيلي يدعو لتدارك الفرص الضائعة وإيجاد حل سياسي دائم يمهد لإجراء الانتخابات ويؤسس لسلام ورخاء مستدامين في ليبيا.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

في تهنئته لليبيين بمناسبة العام 2023.. باتيلي يدعو لتدارك الفرص الضائعة وإيجاد حل سياسي دائم يمهد لإجراء الانتخابات ويؤسس لسلام ورخاء مستدامين في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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