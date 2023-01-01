الموافقة على انضمام ليبيا للمنظمة العالمية للطاقة

طرابلس 01 يناير 2023 (وال)- وافق المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للطاقة، على انضمام ليبيا لهذه المنظمة لتصبح الدولة (72) العضو بالمنظمة.

وأكدت وزارة النفط والغاز – في بيان لها – أن انضمام ليبيا للمنظمة العالمية للطاقة؛ جاء بناء على توصية وزارة النفط والغاز وموافقة حكومة الوحدة بموجب القرار رقم 976 لسنة 2022 م، للإنضمام لمنظمة الطاقة العالمية IEF.

وأشارت الوزارة إلى أن ليبيا التي انضمت للمنظمة اعتبارًا من شهر ديسمبر 2022 م،و ستعمل بنشاط وحيوية في المنظمة كما عملت في منظمات الطاقة الأخرى التي انضمت إليها بعد إنشائها وكانت عضوا مؤسسًا في العديد من هذه المنظمات. (وال)

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