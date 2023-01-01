بدعم بريطاني .. مشاريع رياضية وترفيهية ببلدية زلة

زلة 01 يناير 2023 (وال)- كشف المكتب الإعلامي لمنظمة الجيل الرابع الإنسانية ببلدية زلة، بأنه سيتم مطلع شهر فبراير المقبل؛ الشروع في تنفيذ مشاريع رياضية وترفيهية متكاملة بدعم المجلس الثقافي البريطاني.

وأوضح المكتب بأن هذه المشاريع تشتمل على حديقة ترفيهية تتكون من مساحة ألعاب الأطفال، ومسطحات خضراء ومساحة للألعاب الرياضة البدنية ومقهى، وكذلك ملاعب لكرة القدم والطائرة واليد والكرة الحديدية والتنس الأرضي للأطفال.

كما تضم أيضًا مساحات لرياضة الرمي بالقوس وممارسة رياضة الجري التي ستقام على مساحة ( 4000 ) متر مربع، وأما الحديقة فمساحتها ( 2000 ) متر مربع، والحجم الكلي للملاعب ( 2000 ) متر مربع.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تدخل في إطار التعاون بين المجلس الثقافي البريطاني ومنظمة الجيل الرابع ببلدية زلة. (وال)

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