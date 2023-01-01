وكالتا الانباء الليبية والتونيسية تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التبادل الاخباري والتدريب والتأهيل .

تونس 1 يناير 2023 (وال) – بحث رئيس التحرير العام بوكالة الانباء الليبية ” مصطفى عزيز ” مع المدير العام المساعد للتحرير بوكالة تونس افريقيا للانباء ” محمد الامجد الحمداني ” تعزيز التعاون الثنائي بين وكالتي الانباء في البلدين الشقيقين في مجالات التبادل الاخباري وتنظيم الدورات المهنية المشتركة والاستفادة من التجارب العملية .

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر وكالة تونس افريقيا للانباء بتونس العاصمة الاتفاقية المبرمة بين الوكالتين في وقت سابق والتطرق الى بنودها وامكانية تفعيلها واضافة التعديلات التي تتماشى والمتغيرات التي تسهم في توسيع مجالات التعاون بين الوكالتين و التوقيع عليها مجددا في موعد يتم الاتفاق عليه بين مسؤولي الوكالتين .

ودعا ” الحمداني ” خلال الاجتماع الى تنفيذ خطة مشتركة بين فنيي الوكالتين مبدئيا بتمكين العاملين في مرحلة اولى من الاطلاع على البث اليومي للوكالتين والاستفادة من الاخبار المنشورة خاصة المحلية منها مثلما تم مع وكالة الانباء الجزائرية ، مشيرا الى ان وكالة تونس افريقيا عانت مؤخرا من ارتفاع اسعار الاشتراكات مع بعض الوكالات الاجنبية وفكت الشراكة مع بعضها .

وقدم الحمداني نبذة عن العمل اليومي في أقسام التحرير بالوكالة ، موضحا ان العمل يتم من خلال دوائر بينها السياسية والدبلوماسية ، والاقتصادية والمالية ، والجهوية للمدن والمناطق ، والعالمية ، والشؤون الاجتماعية ، والصحة والمرأة ، والثقافة ، والرياضة .

واشار الحمداني الى ان وكالة تونس افريقيا للانباء استحدثت مؤخرا نظام المندوب الثابت التناوبي خارج المكاتب والذي يعمل على متابعة الخبر العاجل والمسبق من مكان الحدث ويقوم بنشره كونه يحمل المعدات والاجهزة الخاصة بالبث والمونتاج ” صحافة الموبايل ” .

من جانبه أكد رئيس التحرير بوكالة الانباء الليبية اهمية ترجمة نتائج هذا الاجتماع عمليا خلال المدة القادمة وتوسيع التواصل خاصة في مجالات التدريب والتأهيل والاستفادة من الخبرات المشتركة في الوكالتين .

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