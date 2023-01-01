الموافقة على انضمام ليبيا للمنظمة العالمية للطاقة.

طرابلس 01 يناير 2022م ( وال ) – وافق المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للطاقة على انضمام ليبيا لهذه المنظمة لتصبح الدولة (72) العضو بالمنظمة .

وأكدت وزارة النفط والغاز في بيان لها أن انضمام ليبيا للمنظمة العالمية للطاقة جاء بناءً على توصية وزارة النفط والغاز وموافقة حكومة الوحدة الوطنية بموجب القرار رقم 976 لسنة 2022م، للانضمام لمنظمة الطاقة العالمية IEF

وأشارت الوزارة إلى أن ليبيا التي انضمت للمنظمة اعتباراً من شهر ديسمبر 2022م، ستعمل بنشاط وحيوية في المنظمة كما عملت في منظمات الطاقة الأخرى التي انضمت إليها بعد إنشائها وكانت عضواً مؤسساً في العديد من هذه المنظمات .

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