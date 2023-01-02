بدعم بريطاني : مشاريع رياضية وترفيهية ببلدية زلة .

زلة 01 يناير 2023 م ( وال) – كشف المكتب الإعلامي لمنظمة الجيل الرابع الإنسانية ببلدية زلة بأنه سيتم في مطلع شهر فبراير المقبل الشروع في تنفيذ مشاريع رياضية وترفيهية متكاملة بدعم المجلس الثقافي البريطاني .

واوضح المكتب بان هذه المشاريع تشتمل على حديقة ترفيهية تتكون من مساحة العاب الاطفال ومسطحات خضراء ومساحة للألعاب الرياضة البدنية و مقهى وكذلك ملاعب لكرة القدم والطائرة واليد والكرة الحديدية والتنس الارضي للأطفال ، كما تضم ايضا مساحات لرياضة الرمي بالقوس وممارسة رياضة الجري التي ستقام على مساحة ( 4000 ) متر مربع , أما الحديقة فمساحتها ( 2000 ) متر مربع والحجم الكلي للملاعب( 2000 ) متر مربع .

واشار الى ان هذه المشاريع تدخل في اطار التعاون بين المجلس الثقافي البريطاني ومنظمة الجيل الرابع ببلدية زلة .

(وال)