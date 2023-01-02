باشاغا يبحث مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدور القيادي والسياسي للمرأة الليبية .

سرت01 يناير 2022م ( وال)- خصص الاجتماع الذي عقده رئيـس الحكومة المكلفة من البرلمان “فتحي باشاغا ” اليوم الأحـد مع وزير الدولة لشؤون المرأة ” انتصار عبود ” لمناقشة الصعوبات التي تواجه قطاع المرأة وقضاياها الاجتماعية ودورها المهني والاقتصادي والسياسي في البلاد.

وأكد ” باشاغا ” خلال الاجتماع الذي عقده في مقر رئاسة الحكومة بمدينة سرت على ضرورة تفعيل دور المرأة وإتاحة الفرصة لها في جميع المناصب القيادية وألّا يقتصر دورها على عضوية المجالس البلدية والقطاعات الإدارية والخدمية بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من البرلمان عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

كما أعرب عن دعمه الكامل للمرأة الليبية وتمكينها في كل المجالات نظراً لكفاءتها العالية وتحقيقها نجاحات باهرة على مختلف الأصعدة.

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