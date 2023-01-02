ليبيا نيوز

مديرة صندوق النقد : عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

واشنطن  02 يناير2023 م  ( وال ) – توقعت مديرة صندوق النقد الدولي ” كريستالينا جورجيفا ” أن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي.

وقالت جورجيفا في لقاء مع برنامج (واجه الأمة) الإخباري على قناة (سي.بي.إس) إن العام الجديد سيكون “أصعب من العام الذي نتركه خلفنا”.

وأرجعت مديرة صندوق النقد الدولي توقعاتها إلى أن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في أكتوبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، بسبب تداعيات الأوضاع العالمية وضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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