مديرة صندوق النقد : عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي.

واشنطن 02 يناير2023 م ( وال ) – توقعت مديرة صندوق النقد الدولي ” كريستالينا جورجيفا ” أن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي.

وقالت جورجيفا في لقاء مع برنامج (واجه الأمة) الإخباري على قناة (سي.بي.إس) إن العام الجديد سيكون “أصعب من العام الذي نتركه خلفنا”.

وأرجعت مديرة صندوق النقد الدولي توقعاتها إلى أن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في أكتوبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، بسبب تداعيات الأوضاع العالمية وضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار.

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