وزير الداخلية المكلف يناقش مع وكلاء الوزارة خطة عملها بكافة مكوناتها الأمنية.

طرابلس 02 يناير 2023 (وال) – اجتمع وزير الداخلية المكلف “عماد مصطفى الطرابلسي ” مع وكيلي الوزارة لشؤون المديريات لواء “بشير الأمين” وللشؤون العامة لواء “محمود سعيد”.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة؛ الأعمال المنجزة من قبل الوزارة خلال العام 2022م، وكذلك مناقشة خطة عمل الوزارة بكافة مكوناتها الأمنية.

كما نوقش أيضاً المهام المكلف بها مكاتب الوكلاء في متابعة سير العمل حسب الاختصاصات المسندة إليهم، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين كافة قطاعات الوزارة للارتقاء بمستوى الاداء الأمني بها وحلحلة كافة العراقيل التي تواجه سير عملها وتذليلها بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات.

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