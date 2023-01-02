الإعلان عن الفائزين بالدورة الـــ 45 لجائزة الملك فيصل يوم الأربعاء

الرياض 02 يناير 2023 (وال)- كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة – رئيس هيئة جائزة الملك فيصل، عن موعد إعلان أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الخامسة والأربعين للعام 2023، الأربعاء الرابع من يناير والبالغ إجمالي جوائز أفرعها الخمسة مليون دولار.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور عبد العزيز السبيل، أن الجائزة تُمنح في حفل سنوي لنُخبة من العلماء والمفكرين والأدباء الذين قدموا إسهامات علمية جليلة خدمةً للإنسانية، وذلك في خمسة أفرع، هي: الطب، والعلوم، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، إضافة إلى خدمة الإسلام.

وأكد الأمين العام أن جائزة الطب في الدورة الخامسة والأربعين للجائزة؛ تتمحور حول موضوع “الأوبئة وتطوير اللقاحات”، وجائزة العلوم في مجال “الكيمياء”، بينما تتناول جائزة الدراسات الإسلامية موضوع “العمارة الإسلامية”، مضيفًا أن جائزة اللغة العربية والأدب مكرسة لموضوع “السرد العربي القديم والنظريات الحديثة”، فيما تُعدُّ جائزة خدمة الإسلام جائزةً تقديرية، تُمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكريًّا، وعلميًا، واجتماعيًّا، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.

وذكرت الأمانة العامة للجائزة أنها تستقبل حاليًا الترشيحات للدورة السادسة والأربعين للعام 2024 من الهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات حتى نهاية مارس 2023، مفيدةً أن جائزة الدراسات الإسلامية مخصصة لـ “النظم الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة”، فيما خصصت جائزة اللغة العربية والأدب: لـ”جهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربية”، وجائزة الطب لـ”علاجات الإعاقات الطرفية”، إضافة إلى تخصيص جائزة العلوم: لـ”علم الحياة”.

يذكر أن جائزة الملك فيصل مُنحت للمرة الأولى عام 1979، وفاز بها 282 عالمًا، ينتمون إلى 44 دولة، حاز 22 منهم جائزة نوبل فيما بعد. (وال) إ م

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