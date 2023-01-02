مجلس النواب يُناقش واقعة تسليم المواطن “أبو عجيلة المريمي” لواشنطن

بنغازي 02 يناير 2023 (وال)- ناقش مجلس النواب في جلسته الرسمية التي عقدها اليوم الإثنين ببنغازي؛ برئاسة النائب الأول فوزي النويري، آخر مستجدات واقعة تسليم المواطن “أبو عجيلة المريمي” للولايات المتحدة الأمريكية بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وأوضح بليحق – في تصريح صحفي – أنه بعد مناقشة المجلس لمستجدات الواقعة، قرّر اختيار لجنة برلمانية مكونة من لجان المجلس ( الخارجية – التشريعية – العدل) لمتابعة الواقعة، وكذلك مخاطبة السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن المواطن “أبو عجيلة المريمي” ومتابعة القضية.

كما قرر المجلس مخاطبة النائب العام بتقديم إحاطة لمجلس النواب حول واقعة التسليم.

ولفت بليحيق إلى أنه تم إضافة مادة في القرار الذي أقره مجلس النواب حول قضية المواطن “أبو عجيلة المريمي “، بحيث يتم تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلا من قبل أي جهة.

وأشار بليحيق في ختام تصريحه إلى أن جلسة مجلس النواب علقت إلى غدٍ الثلاثاء، لمناقشة عددٍ من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعماله مثل قانون الرياضة، وكذلك قانون الاتحادات والروابط المهنية وما يستجد من أعمال. (وال)

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