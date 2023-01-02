وزارة الثقافة تحتفل بتسجيل المواقع التراثية الليبية على قائمة الإيسيسكو

طرابلس 02 يناير 2023 (وال)- نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، احتفالية تضمنت توزيع شهادات تسجيل المواقع التراثية الليبية على قائمة “الإيسيسكو” للتراث في العالم الإسلامي على ممثلي المواقع.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت بالقبة الفلكية بطرابلس، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، وعددٍ من المسؤولين والمهتمين بالتراث.

وأكدت مبروكة توغي خلال الاحتفالية أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة إعداد القائمة الوطنية للتراث الليبي، تضم مختصين وخبراء في هذا المجال من الهيئات والمؤسسات الحكومية؛ لإنجاز العديد من ملفات ترشيح أبرز المواقع التراثية في مختلف مناطق الوطن في القوائم الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتفالية تضمنت معرض الفنون التشكيلية بمشاركة عددٍ من الفنانات المبدعات، وهي تأتي في إطار خطة الوزارة للحفاظ على التراث الثقافي الليبي وتسجيله في قائمة التراث العالمي. (وال)

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