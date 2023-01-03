باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت والمواقع النووية .

اسلام أباد 2 يناير 2023 م (وال) – تبادلت باكستان والهند رسميا قوائم المنشآت والمواقع النووية بموجب اتفاقية حظر الهجمات ضد المنشآت والمرافق النووية.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أنه بموجب الاتفاقية، تم تسليم قائمة المنشآت والمرافق النووية في باكستان رسميا إلى ممثل المفوضية الهندية العليا في إسلام أباد.

كما سلمت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أيضا قائمة المنشآت والمرافق النووية الهندية إلى ممثل المفوضية الباكستانية العليا في نيودلهي.

ويأتي تبادل قوائم المنشآت النووية تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين البلدين في 31 ديسمبر عام 1988، والتي تم التصديق عليها في 27 يناير 1991وتنص على أن يقوم البلدان بإبلاغ بعضهما البعض بمنشآتهما ومواقعها النووية في اليوم الأول من كل عام .