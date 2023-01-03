بعد إبلاغه بتعذر مشاركة مجلس الدولة : الرئاسي يجدد دعوته لمجلسي النواب و الدولة لتحمل مسؤولياتهما الوطنية، وتوحيد الجهود، لإجراء الانتخابات .

طرابلس 02 يناير 2023 م ( وال) – أعلن المجلس الرئاسي أنه أبلغ بتعذر مشاركة المجلس الأعلى للدولة في لقاء غدامس المعلن عنه يوم الحادي عشر من يناير الجاري .

وقال المجلس في بيان له تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه ( إن من سمات الأنظمة السياسية على تعددها، هو تعاون السلطات، ووفق هذا المبدأ بنى المجلس الرئاسي مقاربته المتمثلة في عقد لقاء غدامس المعلن عنه يوم الحادي عشر من يناير الجاري، بهدف خلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة، وفق قاعدة دستورية توافقية وقانون انتخابات توافقي من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة.

وجدد الرئاسي في بيانه دعوة لمجلسي النواب الأعلى للدولة لتحمل مسؤولياتهما الوطنية، من أجل توحيد الجهود، وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني الذي ينتظره كافة أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.

( وال)