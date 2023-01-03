تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 84.93 دولارا للبرميل

سنغافورة 03 يناير 2023 م ( وال ) – تراجعت أسعار النفط اليوم من أعلى مستوياتها في شهر بفعل ارتفاع الدولار، وذلك بعد أن حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من صعوبات أشد في عام 2023 مع معاناة الاقتصادات الكبرى من ضعف النشاط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتًا أو 1.1 % إلى 84.93 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتًا أو 10%إلى 79.49 دولارًا للبرميل.

وتوقع استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في عام 2023، ومتوسط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.84 دولار للبرميل مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

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