بعد قرارات التعيين من مؤسسة النفط : حراك شباب جالو يعترض ويهدد بإغلاق الحقول فورا .

جالو 03 يناير 2023 م ( وال ) – اعترض شباب مدينة جالو على قرار المؤسسة الوطنية للنفط بتعيين (1400) من الشباب الخريجين ، لتجاهله وتهميشه لشباب المدينة .

وهدد حراك شباب جالو في بيان مصور بإغلاق الحقول المجاورة بشكل سريع الى ان يتم تحقيق مطالبهم في التعيين في المواقع والحقول النفطية التي طلبوها بشكل قانوني .

وقال الشباب في بيانهم انهم تعرضوا للخذلان من المؤسسة الوطنية للنفط لعدم ايفاءها بوعودها لهم بالتعينات ، معتبرين أن ذلك تهميش متعمد لشباب المدينة المتضرر الاكبر من العمليات النفطية في مناطقهم .

وأضاف الشباب المحتجون أن لهم الحق الأصيل في فرص التعيين ، وأنهم قرروا اغلاق الحقول المجاورة بشكل سريع الى ان يتم تحقيق مطالبهم التي طلبوها بشكل قانوني .

وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية نقلا عن مصادر محلية أن قرار إدارة المؤسسة بتعيين اكثر من ( 1400 ) شاب للعمل بالشركات والمواقع النفطية لم يشمل الا اربعه اشخاص فقط من مدينة جالو التي تحيط بها ابار النفط من كل جانب .

( وال – جالو)