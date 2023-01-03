ليبيا نيوز

محاضرة توعوية بجالو عن السكري وسوء التغذية للأطفال .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

جالو 03 يناير 2023 م ( وال ) – أقيمت بمركز جالو للسكري والغدد الصماء محاضره توعوية عن التغذية الصحية لمرضى السكري حضرها عدد من المهتمين بهذا المرض وكذلك المترددين على المركز للعلاج الدوري وبعض أولياء أمور الأطفال الذين يعانون من اعراض السكر وسوء التغذية والعناصر الطبية المساعدة

وتركزت المحاضرة التي ألقاها أخصائي التغذية العلاجية الدكتور ” سفيان العقيلي ” على اهمية المتابعة الدورية ومراقبة الوضع الصحي الشخصي والوقاية الغذائية للمناعة من تفشي اصابات السكر بين الكبار والصغار بالمجتمع .

( وال – جالو)

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وكالة الأنباء الليبية

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