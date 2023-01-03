الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك.

القدس 3 يناير 2023 (وال) – اقتحم وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير ، صباح اليوم الثلاثاء ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المتطرف بن غفير وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.

وأضافت الوكالة بأن إذاعة العدو الصهيوني الرسمية ذكرت بأن جهاز المخابرات “الشاباك” هو من أعطى الضوء الأخضر لوزير الأمن القومي بن غفير، وسمح له باقتحام المسجد الأقصى.

ويأتي الاقتحام، خلافا للتقارير الصهيونية التي أفادت بأن بن غفير تراجع عن اقتحامه للأقصى عقب الجلسة التي جمعته أمس الإثنين ، برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

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