شركة الكهرباء تعلن وصول شحنة زيوت خاصة بتشغيل وحدات التوليد بالمحطات.

طرابلس 3 يناير 2023 (وال) ـ أعلنت الشركة العامة الكهرباء اليوم الثلاثاء وصول شحنات زيوت خاصة بتشغيل وحدات التوليد بمحطات الكهرباء.

وأوضحت الشركة عبلا صفحتها على موقع “فيسبوك” أن شحنة تقدر بنحو (18) وصلت الى ميناء طرابلس مورّدة من مجموعة شركات خارجية وقد تم نقلها عبر شاحنات إلى مخازن الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة التي تقوم بها الشركة لاستكمال أعمال العمرات الجسيمة الجاري تنفيذها حاليًا في مختلف المناطق التي ستعمل على دعم الشبكة الكهربائية وتلبية احتياجات الطاقة.